台湾数位发展部星期四（8月13日）披露，台湾政府机构上月遭到来自境外的人工智能（AI）辅助网络攻击，受影响单位已完成应对处置。

据路透社报道，台湾数位发展部发表声明说，网络安全监控单位今年7月发现针对政府机构的异常攻击，台湾资安院随后展开调查并从7月20日起陆续发布预警。

调查显示，攻击具有明显的“境外来源”特征，黑客采取人工操作与Open Claw等AI智能体辅助攻击相结合的混合模式。

数位发展部说：“相关攻击来源、手法及影响范围均已全面调查，受影响单位也陆续完成处置。”

报道称，声明并未提及中国大陆，但台湾近年来多次指责大陆对台发动“混合战”，包括在台湾周边频繁举行军事演习，以及展开虚假信息宣传和网络攻击。

台湾国安局今年1月说，台湾医院和银行等关键基础设施2025年遭到的大陆网络攻击同比增加6%，平均每天达263万次。部分攻击还与军事演习同步进行，构成企图瘫痪台湾的“混合威胁”。

在台湾数位发展部发布声明前一天，以色列网络安全公司Dream在博客发文称，公司发现一起由AI驱动的黑客攻击行动，黑客从亚洲一个未具名政府窃取登录凭证和其他数据。

Dream说，多个AI智能体在四天内协同作业，从多名未具名官员处窃取数十组密码和台湾法务部的人事资料，并扫描台湾核能安全主管机构的系统漏洞。

Dream拒绝向路透社提供相关数据或透露遭攻击的政府，但最先获Dream介绍调查结果的英国《金融时报》称，遭攻击的是台湾政府机构。

目前，为应对AI带来的新型网络安全威胁，台湾政府已制定防护指引，并加强各政府机构的系统监控，以尽早拦截攻击。