网传台湾前总统陈水扁的女儿陈幸妤已与骨科医师赵建铭结束近25年的婚姻，并指控赵建铭与其他女子纠缠不清，对前妻和孩子“无情无义”。陈水扁被问及此事时仅称“没有补充”，被台湾媒体视为间接证实离婚消息。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，陈幸妤毕业于阳明大学牙医学系，并取得台湾大学临床牙医学研究所硕士学位。她2000年底经台大医学院教授韩毅雄介绍，认识当时在台大医院担任骨科住院医师的赵建铭，两人在2001年9月举行婚礼，婚后育有三个儿子。

赵建铭2006年卷入台开内线交易案，经历长达16年的司法诉讼。台湾最高法院2021年判处赵建铭监禁三年八个月定谳，他入狱服刑后于2023年假释出狱。

出狱后，赵建铭2023年在台南开设“赵建铭兆福脊椎骨科诊所”。

一个自称陈幸妤的账号星期三（8月12日）在赵建铭诊所的Google评论区留下“一星负评”，并以前妻身份控诉赵建铭。账号称，二儿子打球骨折后，赵建铭仅为他进行PRP治疗，迟迟没有好转，后来接受核磁共振检查才发现骨折。

账号也称，自己的肩膀肌腱断裂后，赵建铭长达五年都以“五十肩”的方式处理，“都是拿玻尿酸、类固醇到我家里当五十肩打，不让我去诊所、医院拍片子”。

账号还指控赵建铭从服刑期间至两人离婚后，一直与诊所一名护理师纠缠不清，因此决定彻底切断关系。

对于女儿离婚的消息，陈水扁星期四（8月13日）受访时仅回应“没有补充”，并请记者不必再追问。陈幸妤的弟弟陈致中也称没有补充意见，并发文表达对姐姐的支持，称“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”