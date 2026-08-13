中国公安部宣布，中泰两国警方联合侦破一起跨国信用卡盗刷案，四名中国籍嫌犯和五名泰国籍嫌犯被抓。

中国公安部星期四（8月13日）在官网公布，公安部与泰国皇家警察总署密切协作，同步对一起专门针对中国公民的重大跨国信用卡盗刷案开展收网行动，摧毁多个犯罪窝点，分别抓获上述中国籍和泰国籍嫌犯。

公安部介绍，公安部经侦局2025年指导协调上海公安经侦部门研判发现一个针对中国公民实施信用卡盗刷的跨国犯罪团伙，并及时将案件情况和协查请求通报泰国警方，开展国际执法合作。

计姓与肖姓犯罪嫌疑人被指在2024年共谋，由计姓嫌犯在泰国开设果干店为幌子，以使用银联卡消费打折为诱饵，非法获取受害人信用卡信息。随后，由肖姓嫌犯制作伪卡，招募刷手实施盗刷和销赃牟利。中国公安部说，截至目前已查明涉案金额达500余万元人民币（94万新元）。

中国公安部也说，公安部今年7月初派工作组赴泰国，与泰国警方开展联合办案，精准研判该犯罪团伙组织架构、核心骨干、作案窝点，全面掌握其作案模式和资金流向。“近日，两国警方同步开展收网，实现案件全环节部署、全要素搜证、全链条打击。”

公安部有关负责人说，此次收网是中泰两国警方近年来在打击经济犯罪领域首次同步开展的联合执法行动，“有效震慑了跨国经济犯罪活动。下步，双方将持续巩固本次联合行动成果，探索建立打击跨境经济犯罪常态化协作机制，不断深化线索共享、经验互通、联合研判、追逃追赃等执法合作”。