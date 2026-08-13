两名中国退役军人涉嫌在韩国刺探韩美军事情报，被韩国警方逮捕。

据韩联社报道，韩国警方等侦查部门星期四（8月13日）消息，京畿南部警察厅本月初将在韩美军事设施周边从事利敌活动的两名中国人逮捕。

其中，60多岁中国人A某涉嫌于4月在韩美空军战力所在的全罗北道群山机场附近酒店，窃听战斗机与塔台之间的通信内容。警方经查发现，A某是退役军人，持旅游签证从今年1月起选择在韩美空军联演期间多次入韩。

另一名40多岁的中国人B某也于近期被捕。他涉嫌自2021年11月至今年5月，在驻韩美军平泽基地（K-6）正门附近，以经营销售军用物品商店为掩护，收集涉密信息。B某还收买在部队工作的韩国职员，获取了韩美“乙支自由护盾”（UFS）联合演习的相关资料、部队高层人事文件等，还观察并拍摄基地内部武器转移情况。B某同样是中国退役军人。

警方正对两人的电子设备进行数码取证，调查收集的信息是否泄露至中国有关部门等。

这类情况并非首次。今年5月，涉嫌在韩美主要军事设施和国际机场附近擅自拍摄，并窃听空管通信的两名中国高中生被判有期徒刑。去年，韩国防谍司令部也发现一起中国人收买韩国现役军人、企图窃取军事机密的案件。

韩联社的报道称，韩国多处韩美军事设施周边接连发生侵害韩国国家安全的案件，引发韩军方高度警戒。相关人员以旅游或留学为掩护，实则在军事设施附近长期观察，或利用专业装备收集通信信息，甚至还试图接近内部人员，犯罪手法不断升级。

报道称，韩军对外籍人员侵害国家安全相关案件不断发生表示高度关切，并同有关机构加强合作，积极加以应对。韩国国防研究院（KIDA）研究委员柳智勋表示，类似信息保护漏洞屡次发生，不仅会引起美方的质疑，还可能动摇韩美在情报合作上的信任。他建议，防范重点不应局限于特定国籍人员，而应围绕军事及尖端设施的信息获取行为模式，进一步提升侦测与防护能力。