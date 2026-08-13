美国在台协会（AIT）在台军举行年度汉光演习期间推出防灾系列提醒后，中国大陆官媒指责，AIT处长谷立言借演习给台湾下指导棋，暗中推动全民防卫，“完全不安好心”。

台军“汉光42号演习”今年8月举行期间，AIT推出“韧性台湾”系列，介绍民众面对灾害及其他突发状况时的居家准备方式。AIT提醒，紧急避难包应备妥七类重要物资，并放在门口附近等容易取用的位置，饮用水和不易腐坏的食物则至少应准备三天份。

中央广播电视台旗下“看台海”微信公号星期三（8月12日）发表评论文章称，自视为台湾“太上皇”的谷立言长期插手台湾防务、鼓吹“全民韧性”，此次借“汉光演习”再给台湾下“指导棋”、暗推台湾“全民防卫”，完全不安好心。

文章称，谷立言此举绝不是单纯的防灾科普，而是一套经过包装的“战争洗脑计”，并指他在网络平台详细列举紧急避难物资清单，还特别提醒岛内民众饮用水与食物至少应备足三天的量。

文章并指，这一看似为台湾民众着想的温馨提示，“本质上是向岛内民众灌输‘战争不可避免’的负面预期，妄图让他们‘接受战争’‘适应战争’，为台湾‘全民皆兵’铺垫社会基础，是美在台协会长期‘洗脑’台湾的其中一环”。

文章还说，谷立言此前主张将台湾打造成一个“充满空中、水面与水下无人机的‘蜂巢’”，并推动民进党政府通过巨额防务特别预算和增加对美军购，“说到底就是通过鼓吹武装台湾、推动平民备战，把台湾变成消耗大陆的战场，让岛内民众充当其收割军工利益的炮灰”。

文章质问，台湾是否真的需要面对谷立言所鼓吹的战争，并称越来越多台湾民众意识到，两岸之间战争不是必选项，“台湾可以不必走到兵凶战危这一步”。

文章认为，台海冲突的祸根是“民进党勾连外部势力持续在台海兴风作浪、拱火浇油”，没有“台独”，就没有战争。

文章最后称，“台湾的前途不应被包藏祸心的外人左右，而应由两岸同胞在携手守护和平、合作发展中共同书写”，并指相信广大台湾民众定能明辨外部势力以台制华、毁台害台的险恶图谋，坚决反对“台独”分裂和外来干涉，坚定守护中华民族共同家园。