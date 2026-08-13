中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基逝世，日本驻华使馆发文并降半旗表示哀悼。

日本国驻华大使馆星期四（8月13日）上午在微博发布降半日本国旗的照片，并配文：“悼念中华人民共和国前总理朱镕基阁下”。

朱镕基曾在2000年10月访问日本，期间在东京广播电视公司（TBS）与日本民众进行对话。

根据中国驻外总领事馆官网记录，对话进行了50分钟，日本市民就他们广泛关心的事情提问，包括中日关系、两国人民相互之间的看法、如何看待历史、中国加入世界贸易组织（WTO）后如何促进中日经贸合作、台湾问题、中国的经济发展等。

对有关如何对待历史的问题，朱镕基说，历史是不能忘记的，忘记就意味着背叛。掩盖或者淡化侵略历史是没有任何好处的。吸取教训，才能使两国人民世代友好下去。

一位从广岛来的日本人说，他本人对日本在战争中的残酷行为深感内疚，“但如果中国总是要求日本道歉，什么时候才能结束？”朱镕基说，“客观事实是，日方直到现在也没有在正式的文件中向中国人民道过歉。我看这值得日方认真思考”。

一位老人问朱镕基对日本有人否认南京大屠杀如何看？“朱镕基明确说，南京大屠杀是历史事实，有充分的证据，是不能否认的。”

朱镕基在对话结束前强调指出，中日两国人民应在《中日联合声明》、《中日和平友好条约》和时任中国国家主席江泽民1998年访日时中日双方共同发表的《中日联合宣言》三个重要文件基础上，共同努力发展中日两国之间的友好合作伙伴关系，让两国人民世世代代友好下去。这将不仅是中日两国人民之福，也是亚洲人民之福，世界人民之福。

中新社当时也报道，朱镕基告诉日本民众，1998年江泽民和已故的日本首相小渊惠三确定了中日两国面向21世纪致力于和平与发展的长期友好合作伙伴关系。从那时以来，两国关系的发展主流是非常好的。“当然也不是说没有问题。在日本国内，也有一些对于中国的疑虑和担心，甚至认为中国构成了对日本的威胁。同时在中国也感到日本国内在历史的问题、台湾的问题、安全的问题等方面有一些言论伤害了中国人民的感情，我就是在这个时候到日本来，希望能够作一些增信释疑、推动合作的工作。”