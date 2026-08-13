中国电脑制造商联想集团的股价星期四（8月13日）暴涨近20%，此前这家公司公布季度营收增长43%，远超分析师预期，进一步提振了市场对人工智能（AI）驱动需求的乐观情绪。

综合彭博社、第一财经报道，截至星期四下午2时24分，联想股价暴涨19.35%，报每股34.66港元（5.66新元），盘中最高涨超22%。

联想披露了2026/27财年第一财季业绩，实现营收269.43亿美元（345.17亿新元），同比增长43%，创单季度历史新高；经调整净利润10.75亿美元，同比增长176%，首次突破10亿美元里程碑；经调整净利润率达4%。

花旗集团分析师在一份报告中写道，这份业绩“全面且大幅超出预期，进一步强化了AI驱动的结构性增长逻辑”。

今年，市场大幅重估联想，越来越不再局限于其传统PC业务，而是将公司视为AI基础设施的投资标的。随着数据中心投资激增，对联想服务器的需求也随之上升。这一转变推动联想股价显著上涨，市场预期AI服务器将继续成为公司的盈利引擎。