库克群岛星期四（8月13日）开始举行大选投票，这场选举将检验这个太平洋岛国对扩大与中国往来的态度。

据法新社报道，2025年，现任总理马克·布朗与北京签署了一系列涵盖区域合作和加强经济联系的协议，令库克群岛最亲密的伙伴新西兰深感不安。

布朗还牵头推动勘探库克群岛外围海域的深海采矿潜力。这个新兴行业已在该国引发严重分歧。

最有可能挑战布朗的前副总理蒂阿里基·希瑟严厉批评布朗的对华政策，并承诺就深海采矿举行全国公投。

当地媒体预测选情将十分胶着，最终可能以某种形式组建联合政府。

库克群岛是一个拥有约1.7万人口的自治国家，与前殖民统治者新西兰维持“自由联合”关系。新西兰向其提供预算援助，并在外交和国防事务上给予协助。

2025年2月，布朗与中国签署了从海底矿产研究到区域合作等一系列协议，激怒了新西兰政府。新西兰以“缺乏协商”为由作出反制，暂时停止提供数百万美元援助。

尽管库克群岛与新西兰此后修复了关系，双方今年早些时候签署了一项防务与安全协议，但布朗政府与中国的往来仍是争议焦点。

大选初步结果预计将于周四晚些时候（当地时间周三）公布。