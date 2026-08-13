中国议题影响库克群岛大选
中国国务院总理李强去年2月14日在哈尔滨会见赴华出席第九届亚洲冬季运动会闭幕式的库克群岛总理布朗。 （新华社）
库克群岛星期四（8月13日）开始举行大选投票，这场选举将检验这个太平洋岛国对扩大与中国往来的态度。
据法新社报道，2025年，现任总理马克·布朗与北京签署了一系列涵盖区域合作和加强经济联系的协议，令库克群岛最亲密的伙伴新西兰深感不安。
布朗还牵头推动勘探库克群岛外围海域的深海采矿潜力。这个新兴行业已在该国引发严重分歧。
最有可能挑战布朗的前副总理蒂阿里基·希瑟严厉批评布朗的对华政策，并承诺就深海采矿举行全国公投。
当地媒体预测选情将十分胶着，最终可能以某种形式组建联合政府。
库克群岛是一个拥有约1.7万人口的自治国家，与前殖民统治者新西兰维持“自由联合”关系。新西兰向其提供预算援助，并在外交和国防事务上给予协助。
2025年2月，布朗与中国签署了从海底矿产研究到区域合作等一系列协议，激怒了新西兰政府。新西兰以“缺乏协商”为由作出反制，暂时停止提供数百万美元援助。
尽管库克群岛与新西兰此后修复了关系，双方今年早些时候签署了一项防务与安全协议，但布朗政府与中国的往来仍是争议焦点。
大选初步结果预计将于周四晚些时候（当地时间周三）公布。