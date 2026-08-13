中国国务院原总理朱镕基逝世后，香港两任前特首曾荫权和梁振英先后表示哀悼。曾荫权形容，朱镕基是令人敬仰的国家领导人，他坦诚而鼓舞人心的话语，至今仍萦绕在许多香港人心头；梁振英则忆述，自己曾在朱镕基领导下参与上海土地和住房制度改革，并称这是“毕生荣幸”。

朱镕基星期三（8月12日）逝世，享年98岁。他生前曾四次访问香港，2002年访港时说：“如果香港搞不好，不单你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国，在我们的手里搞坏了，那我们岂不成了民族罪人？”他在演讲结束时还高呼：“我爱香港。”

据《明报》报道，曾荫权形容朱镕基魅力非凡、高瞻远瞩、果敢坚毅，在他心中留下深刻印象。

曾荫权忆述，1998年亚洲金融风暴席卷香港之际，朱镕基迅速向国际社会表明，中央政府坚定支持香港捍卫港元和维护金融市场稳定。朱镕基也曾勉励香港放眼中国大陆，拥抱西部地区的发展潜力。

曾荫权说，朱镕基数度访港期间，也鼓励香港应对财政赤字、失业率高企和负资产等问题，提振香港市民信心。“他坦诚而鼓舞人心的说话，至今仍萦绕在许多香港人的心头。”

梁振英同日在脸书发文说，朱镕基主政上海期间，大力推动土地使用和住房制度改革。1988年，上海通过国际公开招标方式，批租虹桥经济技术开发区一幅商业地块，成为中国大陆首次公开向国际招标批地。

梁振英说，这项改革推动土地从无偿划拨转向有偿批租，促进房地产市场发展，为城市建设引入资金，也逐步改善民众住房困难的问题，对中国大陆深化改革开放、发展市场经济和推进现代化产生深远影响。

他还说，自己曾在朱镕基领导下参与上海土地使用和住房制度改革，“是我毕生荣幸”。

现任香港特首李家超也对朱镕基逝世表示深切哀悼，称朱镕基一直关心和支持香港发展，并感谢他多年来对香港经济和社会发展的关心与支持。