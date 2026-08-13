美国司法部起诉11人，指控他们在10多年间策划逾1000起假结婚，协助主要来自中国的外籍人士骗取美国绿卡。

美国司法部星期三（8月12日）在官网发布新闻稿，列出当天上午被捕的11名被告，并指他们预计将同日提堂。

根据起诉书，自2016年至2026年7月，11名被告经营一个横跨美国和海外的婚姻欺诈网络，安排外籍人士与美国公民假结婚，外籍人士主要是中国公民。

这个网络通过熟人介绍、社交媒体和广告招揽外籍客户，声称可协助他们取得绿卡。客户须向中间人支付最高10万美元（12万8000新元），负责招募美国公民参与假结婚的人员，每成功牵线一人可获最高约5000美元佣金。

为骗过移民部门审查，被告还为外籍客户和美国公民安排婚礼。起诉书所附照片显示，部分婚礼在餐厅举行，参与者会换上传统中式婚服；网络的协调人员、招募者和“新人”还会邀请亲友出席，营造真实婚姻的假象。

美国司法部长布兰奇（Todd Blanche）指出，司法部正在全面打击各类欺诈行为，包括移民体系内的欺诈。他说，上述被告涉嫌策划精密骗局，通过假结婚协助外籍人士非法取得美国公民身份，“这类行为公然蔑视美国及其法律，特朗普政府绝不会容忍”。