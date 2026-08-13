（北京综合讯）中国多地“兰州拉面”门店最近陆续改挂“青海拉面”招牌，引发“品牌之争”讨论。官媒分析，这场大规模更名背后，是持续近40年的品牌错位，也是青海省推动拉面产业品牌化发展的最新动作。

《中国新闻周刊》引述青海省拉面产业行业协会会长马丽萍说法称，目前各地已有上千家拉面店改挂“青海拉面”招牌，其中一部分获得省级资金引导，约一半由拉面从业者自建。她说，1000多家门店改名是品牌意识的觉醒，“它的带动作用马上会是几何数级的增长”。

人民网旗下评论栏目“壹时评”星期三（8月12日）发文分析，对青海来说，遍布中国300多座城市、3万余家门店、年营收超200亿元人民币（38亿新元）的“兰州拉面”，始终面临有实无名的尴尬，即“拉面是青海的，招牌却是兰州的”；对兰州来说，虽然兰州拉面的名头叫响了，但实际上与当地关系不大。

这样的品牌错位，可以追溯到上世纪80年代。当时青海化隆、尖扎等地民众外出谋生，为了快速打开市场，借用甘肃兰州牛肉面的知名度，在外地挂起“兰州拉面”招牌。此后30多年，“兰州拉面”逐渐遍布各地。

“壹时评”认为，此次兰州拉面的更名不仅是品牌规范的必然选择，也是青海和兰州如何突出自身地域特色，走出差异化发展的必由之路。

《工人日报》评论称，换招牌是拉面产业转型升级的关键一步。长期依附外地品牌，不仅导致市场红利被分流，青海本地牦牛肉、青稞面粉等高原优质食材也难以借助品牌向外推广，数万家门店则长期停留在单打独斗的小店模式，难以进一步延伸产业链。

新华社旗下的《半月谈》微信公众号星期天（9日）则发文，指青海和甘肃山水相连，饮食文化同根同源，不存在非此即彼的对立关系。厘清品牌边界，目的不是割裂发展，而是推动青海拉面和兰州牛肉面两类面食各美其美、各展所长。