（北京综合讯）中国人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）星期三（8月12日）深夜发布新模型V4 Pro正式版，该版本的多项智能体（Agent）能力大幅提升，据指性能已逼近美国AI公司Anthropic的前沿模型Claude Fable 5。

综合《新京报》与《经济观察报》消息，DeepSeek官网应用编程接口（API）文档星期三晚无预告更新，模型版本切换为V4 Pro正式版。DeepSeek开放平台星期四（13日）凌晨发布消息称，旗下V4 Pro模型正式转为正式版。

DeepSeek官方群流出的评测对比表显示，V4 Pro正式版在多项测试中水平接近Fable 5，部分项目甚至超过Fable 5。

价格方面，V4 Pro正式版目前维持预览版定价不变，输出价格为每百万词元（token）6元（人民币，约1.1新元），仅为Fable 5的六十分之一，也远低于另一个中国AI大模型Kimi K3约100元人民币的定价。

DeepSeek这次更新，与全球首富马斯克旗下SpaceXAI发布Grok 4.6模型几乎同步。两款主打高性价比的模型几乎同时冲击前沿模型第一梯队，令AI大模型价格与性能竞争再度升温。

Grok 4.6的API输出价格为每百万词元6美元（7.7新元）。SpaceXAI在公告中形容，这是“其他前沿模型的一半价格”，并指Grok 4.6在性价比上拥有明显优势。

中美在AI领域的竞争日益激烈，两国企业都在努力打造性能更先进、价格更低的AI工具。

据彭博社报道，DeepSeek近期设立了名为“DeepSeek Harness团队”的微信公众号，并发布新团队招聘信息，专注于开发AI智能体。公司在其中一则招聘启事中披露，希望将旗下模型转化为前沿的智能体产品。