新西兰安全情报局披露，当局挫败了中国一家天文台在新西兰安装卫星追踪设施的计划，并称此案凸显新西兰面对的间谍活动威胁日益加剧。

据路透社报道，新西兰安全情报局星期四（8月13日）发布《2026年安全威胁环境评估》称，由中国科学院主管的紫金山天文台，曾试图通过一家新西兰企业安装地面空间基础设施。报道称，这家企业可能并不知道有关设备可用于搜集具有军事价值的情报。

安全情报局没有透露涉事新西兰企业的身份，也未说明当局如何阻止这项计划。

新西兰安全情报局局长汉普顿（Andrew Hampton）说：“我们上一份报告将当时的威胁环境形容为近年来最具挑战性。过去12个月出现的各种恶意行为和活动，对新西兰这样一个位于南太平洋、国土规模较小的国家构成更大威胁。”

报告称，中国情报部门是新西兰面对的最活跃间谍威胁，但强调这项判断不应妨碍新西兰机构与中国实体开展贸易或合作，并呼吁各方在发展海外商业和科研联系时“保持高度警觉”。

报告也称，中国国家安全法律可能要求中国个人和机构配合情报部门，包括交出数据、知识产权或系统访问权限。新西兰安全情报局评估认为，若紫金山天文台有关设施建成，所收集的数据将被主动移交中国政府。