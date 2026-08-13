日本驻中国重庆总领事一职罕见空缺八个月后，日媒共同社星期三（8月12日）引述日本政府相关人士说，外交官西海茂洋已于本月4日作为日本驻重庆代理总领事到任；但重庆外事办公室否认有新总领事到任。

分析认为，西海以“代理总领事”赴任的安排，或是中国避免让日方误以为对华关系出现改善，这说明中日仍维持低限度的工作层面往来，但不代表双边关系出现转圜的征兆或信号。

日本驻重庆前总领事高田真里去年12月被调往沈阳，出任驻沈阳总领事。这一调动正值日本首相高市早苗发表“台湾有事论”后中日关系跌入谷底，此后日本驻重庆总领事一直空缺。

日本消息人士称，作为对日本施压的一环，中国方面一直未同意相关人事安排。

目前，日本驻重庆总领事馆官网的日文页面显示西海茂洋已出任“代理总领事”，但中文页面和重庆外事办网页尚未更新。

重庆外事办星期四（13日）回应《联合早报》询问时说，西海茂洋是以领事身份申请入境签证等证件。按照相关公约，总领事须经接受国承认后才能履职，但目前中方没有收到有关新任总领事和代总领事的通知。

公开资料显示，曾在日本驻华大使馆任职的西海，是时隔27年再次到中国大陆工作。他曾任日本台湾交流协会台北事务所副代表，此次赴任前在香港担任日本总领事馆首席领事。

西海星期三在领事馆日文页面发布的“到任致辞”中说，与香港不同，重庆展现出的另一种蓬勃活力，让他感受到中国发展的巨大潜力。

他也写到，重庆是汽车和摩托车制造中心，附近的四川省则拥有蓬勃发展的汽车和显示器制造业，许多日本企业活跃于这些领域。近年来重庆推进智能产业化，四川发展氢能及相关产业，也是中日合作的新机遇。

驻重庆总领事馆是日本在中国大陆设立的五个总领事馆之一，于1998年开设，领区涵盖重庆、四川、云南和贵州。

海颐智库日本研究中心主任陈洋受访时分析，当前中日关系低迷的背景下，中方允许西海入境最主要原因应是为维持西南地区现有领事通道的正常运转，以及企业和民间往来需求，“属于保留务实沟通窗口的现实安排”。

他说，西海以“代理总领事”身份发表致辞，但实际做的是总领事的工作。这样的安排，可能是中国为避免让日本误以为对华关系出现改善，“表明中方只是恢复必要的工作联系，而非政治层面的和解”。

日本创价大学教授林大伟受访时也指出，中日关系的修复需要时间，过程可能渐进而缓慢。但目前看，双方关系不太可能出现严重破裂。

林大伟认为，西海的到任是“一个不坏、甚至是潜在的积极信号”，这与中日近期的一些互动形成呼应，包括上月通过亚细安（中国称东盟）与中日韩（10+3）机制推动的能源及反诈骗合作；日本国际贸易促进协会代表6月访问北京，并与中国外交部副部长华春莹举行会谈等。

对于中文页面未同步以及中日在“代理总领事”相关信息上的不一致，陈洋认为主要是相关流程和手续还没走完。但他预计，鉴于当前双边关系低迷，中国短期内不会批准日本有关“总领事”的安排。