（香港／北京综合讯）中共政治局原常委、中国国务院原总理朱镕基逝世后，香港现任与两任前特首分别表示哀悼。特首李家超称，朱镕基一直关心和支持香港发展，感谢他多年来对香港经济和社会发展的关心和支持。

港府新闻公报网站星期三（8月12日）深夜发布行政长官的悼文。李家超在悼文中说，朱镕基担任国务院总理期间，支持香港在面对亚洲金融风暴等挑战下团结奋进、发挥优势，坚决维护香港国际金融中心繁荣稳定。

综合《明报》与“香港01”报道，朱镕基曾先后以中共上海市委书记、国务院副总理与国务院总理身份，四次到访香港。

2002年访港时，朱镕基曾说：“如果香港搞不好，不单你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国，在我们的手里搞坏了，那我们岂不成了民族罪人？”

他的这番话在后来20多年里不时在香港被提起，不同政治光谱的人物各自解读，套入针对香港社会问题责任归属的争论之中。

香港两任前特首也分别对朱镕基的逝世表示哀悼。曾荫权说，朱镕基是令人敬仰的国家领导人，他曾鼓励港人应对当时的财政赤字、失业率高企及负资产等问题。

另一名前特首梁振英在社交平台发文，忆述朱镕基主政上海时，大力推动土地及住房制度改革的举措，并称自己曾在朱镕基领导下参与上海土地使用和住房制度改革，“是我毕生荣幸”。

朱镕基星期三在北京逝世，享年98岁。一些中国民众星期四（13日）前往位于湖南省长沙县安沙镇和平村棠坡的朱镕基祖居“恬园”敬献花束、寄托哀思，也有无法到场的民众托人代献花。

朱镕基1928年在那里出生并度过童年。祖居在1960年代被拆除，当地于2006年在原址按原貌重新修复，命名“恬园”。祖居正前方匾额写有“恬园”二字，对联“诗书继世”“忠厚传家”分居左右。

另一方面，日本驻华大使馆星期四上午在微博发布降半旗照片，配文“悼念中华人民共和国前总理朱镕基阁下”。

朱镕基曾在2000年10月访问日本，期间在东京广播电视公司与日本民众对话。