高龄98岁的中国前总理朱镕基去世了。这个消息星期三（8月12日）中午就开始在中国境外社媒上传开，到傍晚6时，中国官方发出正式讣告证实，这位曾经名震中外的中国前总理、“铁血宰相”病逝了。

在用词极为讲究，又高度重视规范的公文传统下，中国官方为朱镕基逝世发出讣告，在规格上与已故前总理李鹏、李克强相同，对三人的历史评价更是完全一致，都是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人”。

但细品之下，朱镕基讣告里的细节仍透露出差异，对他的评价更全面与深入，并包含对朱镕基品格的赞扬。比如，讣告强调朱镕基担任副总理和总理期间，是中国“从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的关键时期”，并列出多项朱镕基当年“主持”“推进”“建立”的工作，包括“主持了财税体制改革”、“主持实施社会保障体制、医药卫生体制、投融资体制等一系列重大改革”，“主持完成我国加入世界贸易组织的艰苦谈判”，“推动建立社会主义市场经济体制的基本框架”。朱镕基的为人还被评价为：“敢于说真话，不怕得罪人，不搞特殊化，以强烈的责任担当主动挑重担子、啃硬骨头，全力推进为人民群众办实事”。