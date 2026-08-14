全球人工智能（AI）产业呈现美国和中国双雄争霸的格局，新加坡经济学者陈光炎指出，美中正形成两个相互竞争的全球科技生态系统，“数字铁幕”可能会落下，新加坡和亚细安面临的核心挑战正在发生变化。

南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎，星期四（8月13日）在南大拉惹勒南国际研究院（RSIS）举办的公开讲座上，发表题为“美中不断演变的战略‘恐怖平衡’：动态与未来趋势”的演讲，探讨美中AI科技竞争。

美国去年12月提出旨在保障AI与半导体供应链安全的“硅和平”（Pax Silica）”倡议，签署国包括澳大利亚、印度、以色列、日本、卡塔尔、韩国、新加坡和英国等。中国随后在今年倡议成立世界人工智能合作组织（WAICO），目前已有马来西亚、印度尼西亚等37个国家加入，以全球南方国家为主。

陈光炎认为，“硅和平”和WAICO是两个相互竞争的全球科技生态系统，意味着“数字铁幕”可能将落下。

“这事实上成了两匹马的双雄争霸（two-horse race），其余的（国家）都是‘小毛驴’（陪跑者）……对美国来说不幸的是，在这场双马竞逐中，中国是另一匹马。”

他指出，“美式和平（Pax Americana）转向“硅和平”后，美国阵营中的领导力很大程度上不再取决于军事力量、贸易或石油，而更多地取决于对AI、半导体、算力、云基础设施、关键矿产、能源及数码标准的掌控。

陈光炎说，AI从根本上改变了地缘政治，而产生影响的不是单一技术，而是整个生态系统；越来越关键的不再是谁能开发出能力最强的AI模型，而是谁能构建起涵盖AI投融资、制造、部署及治理的国际生态系统。

自中国AI明星企业深度求索（DeepSeek）的大语言模型问世以来，中国AI企业普遍主张开放权重，免费提供美国AI巨头想收费的内容。中国低成本AI大模型逐渐占据市场优势，由此展现出的竞争力直接冲击原本由美国企业定义的AI世界。

陈光炎比喻：“你生产售价5000美元（6398新元）的古驰（Gucci）品牌包，但很多人可能并不介意在阿里巴巴的淘宝平台上花5美元，买一个没有品牌的新包。这里的困境在于，美国可能创造出性能强大的模型，但大多数企业应用其实并不需要最顶尖的（AI）能力。”

他同时指出， 中国虽然并未发明太阳能电池板、电池或许多消费科技，但通过降低成本、规模化和广泛普及这些产品，最终占据市场主导地位；AI的发展可能遵循同样的模式：美国生产出技术上的“一级方程式超级跑车”，中国的创造则可类比为日常家用的丰田卡罗拉或比亚迪汽车。

陈光炎提醒：“如果中国（AI）模型崛起并逐渐占据更重要的地位，那么目前美国科技业异常高企的估值可能会受到严重冲击。”

他进一步研判，一旦美股“七巨头”的股价下调，就会影响家庭财富、资本支出和经济增长，从而导致严重的衰退。这不仅影响美国，也可能波及韩国、台湾、新加坡和亚细安等与半导体价值链相关的经济体，“美国AI领域的调整，带来的全球科技投资低迷，将会影响亚洲的方方面面”。

面对美中竞争下两个技术生态系统日益分化的趋势，陈光炎也认为，新加坡和亚细安面临的核心挑战正在发生变化：问题已不再仅仅是如何避免在美中之间选边站，而越来越在于当美中各自领导的体系不再兼容，甚至被刻意设计为无法兼容时，如何维持与这两者的联系。