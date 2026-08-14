受黯淡经济前景拖累消费信心，中国游客今年下半年的出境游次数预计将低于此前预测。

据彭博社报道，营销及旅游数据公司华凯营销（China Trading Desk）已将2026年中国游客出境游预测，下调至约1亿7900万人次，目的地消费额预计约2580亿美元（3303亿新元）。

报道称，尽管出境游规模仍将创下纪录并超过疫情前水平，但与今年6月的预测相比，下调了近3%。

华凯营销负责人巴特（Subramania Bhatt）说：“中国消费者并未失去旅游意愿，但在判断一趟旅行是否值得时，正变得更加挑剔。实际出游者大致维持原有预算，疲弱之处在于出游次数。这表明消费者只是态度谨慎，并非不再出游。”

报道分析，中国房地产市场低迷引发的经济困境，促使消费者谨慎对待非必要开支，导致出境游需求转弱。中东冲突造成的干扰，也抑制了长途旅行。2019年，中国游客出境游约1亿7500万人次，包括前往大中华区目的地的行程，消费额约2550亿美元。

地缘政治紧张局势和安全疑虑，也在重塑区域旅游格局。由于台湾问题引发外交摩擦，中国航空公司已削减飞往日本的运力。日本原本是最热门的旅游目的地之一，但今年接待的中国游客预计将减少逾半，降至410万人次。与此同时，广受关注的诈骗案件和安全疑虑，也令泰国的吸引力下降。

不过，尽管预测遭到下调，中国出境游仍保持同比增长，总人次预计比2025年高出7％。消费增长虽未能跟上出游人次增幅，但平均每次行程消费仍稳定在1437美元，仅比此前预测少2美元。

在游客重新权衡目的地之际，距离较近的地区更受青睐。香港和澳门位居榜首，合计占中国出境游市场近40％。不过，庞大的客流量未必能为旅游业带来丰厚收入。香港今年预计接待中国游客4100万人次，但每名游客平均仅消费310美元。

相比之下，法国等长途目的地接待的中国游客少得多，今年预计约为220万人次，但每名游客平均消费高达7622美元。这些高端旅客受中国经济逆风的影响相对较小。

韩国则成为旅游流向重新分配的最大赢家。受惠于游客高额购物消费，以及中国游客转而避开日本，韩国今年预计吸引700万名中国游客，带来近130亿美元消费，相当于人均1815美元。

同时，中国游客国内游的人次也不断增加，但消费增长缓慢。

中国文化和旅游部数据显示，今年上半年国内居民出游34亿6300万人次，同比增长5.4％；国内出游总花费则增长2％至3万2100亿元人民币（6093.8亿新元）。人次增幅快于消费额，反映消费者依然愿意出游，但在支出方面更加审慎。