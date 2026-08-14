中国官方宣布，厄瓜多尔总统诺沃亚将于星期日（8月16日）起访华一周。

中国外交部官网星期五（14日）消息，应中国国家主席习近平邀请，厄瓜多尔共和国总统诺沃亚（Daniel Noboa）将于星期日至下星期日（16日至23日）对中国进行国事访问。

中国外交部以发言人答记者问形式发布称，厄瓜多尔是拉美重要国家，中国和厄瓜多尔是全面战略伙伴。近年来，在两国元首战略引领下，中厄关系保持良好发展势头，双方签署了共建“一带一路”合作文件和自由贸易协定，两国各领域务实合作成果丰硕，人民友好不断加深。

发言人指出，此访是诺沃亚首次对中国进行国事访问。中国国家主席习近平将同诺沃亚总统举行会谈，中国国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将分别同他会见。

据介绍，今年是中厄建立全面战略伙伴关系十周年。中方期待通过此访进一步夯实两国政治互信，赓续传统友谊，推动中厄全面战略伙伴关系不断取得新进展，更好造福两国人民。