伊朗战争推高燃油成本，加速亚洲部分地区的汽车电动化进程，中国电动卡车在亚洲的出口激增，国内电卡销量也大幅增长。

路透社报道，在美国和以色列今年2月28日发动战争后的四个月内，中国重型电动卡车出口量同比增长逾一倍，达到1万6823辆。

其中一半出口至南亚和东南亚，向南亚的出口增长超过五倍，向东南亚的出口则接近增长三倍。

报道称，南亚和东南亚国家尤其依赖中东石油。能源价格追踪平台GlobalPetrolPrices.com数据显示，霍尔木兹海峡航行受阻后，上述地区的柴油价格大幅上涨。斯里兰卡柴油价格上涨48%，菲律宾上涨57%。中国官方数据显示，中国柴油价格则上涨15%。

油价飙升为全球最大的电动卡车制造商中国创造了市场机会。

目前，中国电动卡车出口规模仍然较小，远低于中国电动汽车和脚踏车的出口规模。不过，若增长势头得以持续，可能会显著降低柴油消费和碳排放。

在中国国内，电动卡车销量占比已经从2021年的几乎为零，上升至去年全部卡车销量的30%。今年上半年，中国售出14万辆电动卡车。

据能源与清洁空气研究中心（CREA）估算，因不再使用柴油，中国电动卡车车队今年预计将减少相当于1.41亿桶石油的燃油消耗，这相当于中国石油消费总量的3%以上，也相当于中国从科威特进口的全部石油。

相比之下，中国今年上半年出口的电动卡车所替代的燃油，按全年计算相当于160万桶石油。