中国湖南省衡阳市中级人民法院党组书记、代理院长王雨田涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖南省纪委监委纪律审查和监察调查。

中共湖南省纪委监委星期四（8月13日）通报上述消息。这距离他从湖南省郴州中级人民法院党组书记、院长调任衡阳中院，不足两月。

王雨田1972年9月生，湖北潜江人，二级高级法官。他是湖南省2007年从北京高校和科研机构引进一批高学历法学生人才之一。

公开资料显示，王雨田拥有武汉大学法学博士学位，博士导师为著名刑法学者马克昌；之后在北京师范大学刑事法律科学研究院从事博士后研究，合作导师为赵秉志。他2004年曾赴英国伍尔弗汉普顿大学做访问学者，2010年下半年曾赴美国圣何塞州立大学进修。

王雨田曾是第三届湖南省审判业务专家、湖南省法学会刑法学研究会副会长，并曾任湖南理工学院客座教授。

据2007年《南方周末》的报道，2006年一批博士给时任中共湖南省委书记张春贤写信自荐到地方工作。次年3月八名北京的博士后入湘从政，担任副处级职务，享受正处级待遇，王雨田是其中一位。

2007年4月30日，王雨田获任岳阳市人民政府副秘书长，随后转任岳阳经济开发区工委副书记、管委会主任，此后任岳阳市政府办公室党组成员，并挂职平江县委副书记。

后进入法院系统，任岳阳市中级人民法院党组副书记、常务副院长。2016年，他已经以岳阳中院常务副院长身份审理案件；2019年的官方高校介绍显示，他同时担任岳阳中院审判委员会委员，是湖南省审判业务专家。2020年9月前后调任郴州，随后出任郴州市中级人民法院党组书记、院长。

王雨田从2020年至2026年在郴州任职，6月调往衡阳，当月17日出任衡阳中级人民法院副院长，并决定其为代理院长。不到两个月后，官方宣布他被查。