中国存储晶片巨头长鑫科技已超过互联网巨头腾讯控股，成为全球市值最大的中国企业，凸显人工智能（AI）热潮正推动投资者对存储晶片股的需求。

综合彭博社、央视财经报道，长鑫科技上月在上海上市，并迅速成为A股及港股市值最高的上市公司。

截至星期四（8月13日）A股收盘，长鑫科技最新市值约3万5400亿元人民币（6722亿新元）。港股方面，由于市场对腾讯不断增加的AI投资担忧加剧，腾讯控股星期四收跌4.46%，最新市值约4.01万亿港元（6543亿新元）。

分析认为，这一市值排名的逆转反映出，投资者继续青睐与AI相关的硬件企业，而非传统互联网巨头。长鑫科技已成市场押注中国AI发展和推动半导体自主化的一个重要标的。公司股价上市首日暴涨467%后，目前较发行价仍上涨8%。

总部位于安徽合肥的长鑫科技也是全球第四大动态随机存取存储晶片（DRAM）供应商。DRAM广泛应用于从手机到先进AI服务器等各种设备。

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与此同时，MSCI上月宣布将长鑫科技被纳入MSCI中国全股票指数，相关调整已于星期一（10日）生效，使得长鑫科技股价进一步受到提振。