中国规模最大的半导体晶圆代工企业中芯国际二季度营收和净利飙升，带动股价上涨近5%。

财报显示，中芯国际二季度整体实现销售收入30亿美元（38.4亿新元），同比增长36.1%，环比增长20%；归母净利润为4.79亿美元，同比增长261.7%。

截至星期五（8月14日）上午10点17分，中芯国际在香港的股价上涨4.81%。

消费电子为中芯国际最大终端市场。二季度消费电子收入占比达44.2%，智能手机占比16.9%，工业与汽车占比上升至16.5%。

以尺寸分类，中芯国际八英寸晶圆收入占比为21.8%，12英寸达78.2%，较一季度76.4%有所上升。

另外，与中芯国际并称晶圆代工“双雄”的华虹宏力二季度销售收入创历史新高，净利达到3860万美元，同比上升385.9%。

据财联社，中芯国际联合首席执行官赵海军表示，2026年第二季度，公司晶圆量价齐升，单季收入突破30亿美元，各项核心经营数据同比与环比均实现了大幅增长。

其中，出货量环比增加了14.4%，晶圆平均销售单价环比提升了5.7%。出货量的增加主要源于人工智能对配套晶片需求的激增与客户的提拉出货。

中芯国际认为，下半年人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛的需求。

据彭博社，赵海军也表示，公司在第一季与客户协商后上调价格，并将在第三季对加工晶圆收取更高价格。