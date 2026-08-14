中国今年以来的熊猫债发行规模已经超过2000亿元人民币（379.6亿新元），创历史新高。

据《证券日报》报道，截至本周四（8月13日），熊猫债发行规模达2024.75亿元，同比上涨73.57%，这一数据也超过2025年全年的1835.6亿元、2024年全年的1948亿元，创历史新高。

熊猫债（Panda Bond）是指境外机构在中国境内债券市场发行、以人民币计价的债券。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅称，今年以来熊猫债市场的火热态势，是多重有利因素共同推动的结果，包括监管层不断简化熊猫债的发行流程，降低了境外主体的发行门槛与制度性成本，让更多境外机构有意愿、有条件进入中国债券市场。

同时，相较于部分发达经济体的高利率环境，人民币融资成本长期保持在相对合理的区间，能够为境外发行主体降低融资成本，提升债务结构的稳定性。

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今年以来多个海外主体到中国发债，利率差和分散美元风险是主要考虑。

英国《金融时报》此前报道，中国10年期国债收益率大约1.7%，美国10年期国债约4.4%。对在国际市场融资的国家来而言，人民币融资成本更低。

据《中国日报》，中国人民银行金融市场司披露，自熊猫债推出以来，已有包括加拿大不列颠哥伦比亚省、匈牙利、阿联酋沙迦等在内的13家主权机构发行过熊猫债；印尼今年7月发行70亿元人民币熊猫债，巴西也在推进首次主权熊猫债发行，拟发行规模为50亿元人民币。

对中国而言，这也有助于推动人民币国际化。