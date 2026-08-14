中国7月新增52.2万冠病病例，确诊数量是6月的6.61倍。中疾控称，此次疫情上升仍属周期性波动，疾病严重程度主要以轻症为主。

综合第一财经、《南方都市报》等报道，中国疾病预防控制中心星期四（8月13日）公布的数据显示，今年7月1日至7月31日，中国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报告冠病病毒感染新增确诊病例已达到52.2万例，较6月的7.9万例显著增加。

同时，7月冠病重症病例也有所增加，达到487例，是6月（130例）的3.75倍。

不过数据显示，死亡病例未增加，7月与6月均有一例死亡病例。

中疾控说，冠病病毒感染乙类乙管以来，已成为常见多发呼吸道传染病，中国每年均发生一至两次疫情波动。此次疫情上升仍属周期性波动，强度与前两年相当，上升趋势已明显趋缓，当前处于本次疫情波动的高峰平台期。

此外，疾病严重程度未发生变化，老年人、患有慢性基础性疾病者仍是重症发生的高风险人群，特异性治疗药物有效。

中疾控公布的最新一周数据显示，8月3日至9日，中国216家开展呼吸道多病原监测的哨点医院门急诊流感样病例呼吸道样本检测阳性率前三位病原体中，冠病仍排在第一位，阳性率为21.1%，但较前一周环比减少1.1个百分点。

住院严重急性呼吸道感染病例呼吸道样本检测阳性率前三位病原体中，冠病也排在第一位，阳性率为8.6%，较前一周环比增加了0.1个百分点。