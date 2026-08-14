山东济南美术馆的一幅展出作品，因女红军呈现“眯眯眼”的形象，被指丑化革命先烈，部分舆论呼吁审查、下架。

今年是中国工农红军长征胜利90周年，多地举办纪念主题书画和美术作品展。据“爱济南”此前报道，这场展览的正式名称是“川鲁同辉——纪念中国工农红军长征胜利90周年主题美术作品展暨山东省美协深扎主题美术作品展”，于今年7月31日在济南市美术馆（济南画院）开幕，展期至本周六（8月15日）。

主办方是山东省文联、四川省文联，承办方包括山东省美协、四川省美协和济南市美术馆（济南画院）。展览还被列入2026年度山东省文联文艺创作扶持项目。

而其中受争议的作品名为《新时代的长征路之星星火》。据香港《星岛日报》报道，画中数名戴八角帽的女性红军人物被部分网民认为具有“细长上挑”的眼睛、神态失真等特征，由此出现“丑化红军”“不适宜在公共美术馆展出”等批评，也有人要求审查或追责。

争议作品作者刘翔鹏为山东师范大学美术学院教授、中国美术家协会会员，2018年获清华大学艺术学博士学位，师从中国画家冯远。刘翔鹏长期从事水墨人物画创作，其《新时代的长征路》曾获国家艺术基金2020年度美术创作一般项目资助。

随着话题登上热搜，刘祥鹏其他作品长征系列作品也被网民找出解读，包括红军指甲细长、烟熏妆、老红军面容阴郁；部分人物还做出西方文化中代表“撒谎”的交叉手指手势等。

随着争议发酵，网民也截取出刘祥鹏更多其他系列作品，指出“问题”。（互联网）

一些网民认为这是艺术化的处理，但许多人认为这种画风并非展现长征苦难，而是刻意消解英雄气概；也有人指出刘翔鹏另一幅作品《向祖国致敬》中，青少年形象同样“眼神呆滞”。