中国湖南警方宣布，征集软暴力催收、舆情敲诈等涉黑恶线索，线索若查证属实将获得奖励。

据中国《湖南日报》报道，全省公安机关即日起面向全社会公开征集涉黑恶违法犯罪线索，欢迎群众踊跃检举揭发。

报道称，此次线索征集聚焦当下传统黑恶势力与新型网络黑恶犯罪突出问题，明确划定11类重点征集范围，全面覆盖线上线下涉黑恶违法犯罪行为，精准打击各类有组织、规模化、职业化的黑恶违法团伙。

根据湖南省公安厅微信公众号星期四（8月13日）发布的通告，11类重点征集范围为软暴力催收、恶意索赔、舆情敲诈、劳务碰瓷、碰瓷敲诈、强迫消费、色情敲诈、裸聊敲诈、网络套路贷、网络暴力，以及其他涉黑恶线索。

通告进一步指出，“软暴力催收”包括：依托网贷、私贷、套路贷等债务关系，以高频电话短信轰炸、上门滋扰、贴身尾随、堵门蹲守、纠缠恐吓等软暴力方式，长期骚扰受害人及其亲友、同事、邻里，形成规模化、组织化、职业化非法讨债团伙。

“恶意索赔”则包括：以职业打假、消费维权为幌子，利用平台规则漏洞，通过批量下单、刻意制造瑕疵、集中恶意投诉、全网差评造势等方式，对商户、企业、网店等施压，强行索要高额赔偿、退款或封口费。

操控自媒体、短视频账号、社交群号等假借舆论监督、曝光暗访名义，刻意搜集单位、企业、个人负面素材，以发帖曝光、置顶扩散、恶意炒作相要挟，胁迫当事人有偿删帖、花钱平事，则属于“舆情敲诈”的范围。

此外，横行乡里、欺扰市场的“村霸、乡霸、沙霸、矿霸、街霸、市霸”等传统黑恶势力线索；公职人员包庇袒护黑恶势力，充当“关系网”“保护伞”以及其他各类有组织违法犯罪，也被列入征集线索范围。

湖南省公安厅扫黑办在通告中，敦促各类涉案违法犯罪人员，自公告发布之日起主动投案，如实交代自身罪行，检举揭发其他涉案人员、主动退缴违法所得的，予以从宽处理；拒不投案、继续铤而走险实施违法犯罪的，司法机关将从严惩处。

省公安厅扫黑办也说，倡导实名提供线索，匿名举报同样予以受理核查。举报线索查证属实的，按照相关实施办法落实奖励。扫黑办未提供更多奖励详情。