讲述中国人在中东开餐馆的电影《欢迎来龙餐馆》在中国上映后，大获市场好评，三天票房即达到了4亿元（人民币，7593万新元），豆瓣评分达到8.5，但也出现大量一星评论，称这部电影是“厨子版战狼”。

《欢迎来龙餐馆》由《我不是药神》导演文牧野执导，沈腾、蒋奇明主演，以“反战+美食”为宣传点，讲述东北厨师徐福（沈腾饰演）为偿还债务远赴中东谋生，与蒋奇明饰演的前台经理马俊生携手经营龙餐馆。但2003年，伊拉克战争爆发后，这间小餐馆意外成为当地平民的庇护所。

电影在本周二（8月11日）上映，截至周四（13日）晚上7时，影片累计票房已破4亿元。

新浪网频道“新浪剧评社”称，电影评论两级，支持者认为这是中国近年来难得的有真实质感的反战片，提供了中国电影罕见的现代战争叙事；但另一方面，批评者也与支持者激烈争论“谁有资格讲述他国苦难”。

观察者网“风闻社区”一篇以“《欢迎来龙餐馆》口碑不错，但为何令某些人破防？”为题的文章指出，某些人因《欢迎来龙餐馆》破防了，心态受到沉重打击。他们在豆瓣给影片打2星1星的超低分，有近4000条差评。

文章说，差评与电影本身是否精彩无关，而徐福等中国人在海外救人行动，刺激到了他们。有说电影是厨子版“战狼”、有直接改名为《欢迎来狼餐馆》、还有说国产电影完了……各种恶意满满。

文章质疑“但中国对这场战争就不能有不同看法吗？中国电影就不能跟好莱坞争夺全球叙事主导权吗？”

豆瓣评论区有人打出五星，称中国人不必再羡慕外国的现实主义电影，也有一星评论，认为这是“战争财”。（豆瓣截图）

目前该电影的豆瓣评分为8.5分，共19万2188人评分。