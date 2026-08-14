中国人工智能企业智谱发布新一代旗舰模型GLM-5.3，称编程与智能体能力接近Claude Fable 5。

智谱于星期五（8月14日）正式发布GLM-5.3，公司表示该模型在基座保持不变的情况下，通过扩大后训练规模实现了编程能力跃升50%，在多项基准测试中取得开源模型第一，编程与智能体（Agent）能力接近美国人工智能企业Anthropic旗下模型Claude Fable 5。

智谱也表示，相比前代，GLM-5.3的新能力包括：更强的编程能力、网络安全能力、后训练Scaling以及开源。

目前，GLM编程计划采用积分计费模式。轻量版月费从118元（人民币，22.4新元）起，订阅用户可使用GLM-5.3模型，实际使用额度取决于积分余额。

中美又进入大模型上新周期。深度求索星期四（8月13日）推出DeepSeek V4 Pro，并开放测试DeepSeek首款智能体；与此同时，美国SpaceX AI发布Grok 4.6，提升长流程任务中的表现。