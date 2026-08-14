新西兰最高情报机构发布报告指，中国是唯一一个在新西兰大规模开展间谍活动的国家。中国方面对此表示“绝不接受、坚决反对”，并指相关报告是外国干预的结果，充当国际上反华势力的马前卒，得不偿失。

新西兰广播电台报道，新西兰安全情报局在星期四（8月13日）发布的报告中指出，多个国家都在新西兰从事间谍活动。

“中国是我们发现唯一一个大规模开展此类活动的国家。”

报告形容中国情报机构“可能是在间谍活动方面最活跃的”，但也指出，这不应该成为新西兰与中国实体进行接触或开展商业合作的阻力。

报告还观察到，中国军方情报机构越来越多地利用专业社交网络平台和在线招聘网站从事情报搜集工作。曾接触机密或敏感信息的现任及前任新西兰政府官员，通常是重点目标。

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中国驻新西兰大使馆星期五（14日）发布发言人回应称，上述报告充斥着冷战思维，其中多项对华不实指控，要么把正常交往和交流合作污称为所谓间谍或干预活动，要么完全是莫须有或者凭空捏造。“对此，中方绝不接受、坚决反对！”

使馆发言人说，上述报告是近来国际上某些势力操纵发起的新一轮对华攻击、污蔑、抹黑的组成部分，本身恐怕就是外国干预的结果。

“报告并反映出新西兰内外都有人不愿看到两国关系发展得好......他们这么做是为服务其地缘政治目的，及个别势力狭隘短视的政治利益。对他们这些图谋，相信明眼人都会看得很清楚，其目的也不会得逞。”

发言人也正告那些企图以此进行政治操弄的势力和人，不要为了一己之私，损害来之不易、互利共赢的两国关系，损害新方和新西兰人民的自身利益。

发言人还说，在对外关系上制造话题解决不了新西兰的问题，恐怕只会让事情变得更糟。“奉劝这些势力、这些人不要饮鸩止渴，不要搬起石头砸了自己的脚！”

中方也表示，中国和新西兰关系的发展不取决于中国一方，希望新西兰同中方相向而行，而非相反。否则，由此产生的一切后果，责任不在中方。