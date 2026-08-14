美国海岸防卫队赴台交流，台湾海巡署希望通过两周的联合演训，深化台美海巡执法训练合作。

据台湾海巡署官网消息，为持续深化台美海巡专业交流，提升海上执法及勤务应处能力，美国海岸防卫队机动辅训团赴台办理“小艇操作：团队部署与巡逻”训练，星期一（8月10日）于海洋委员会海巡署教育训练测考中心举行开训典礼。

海巡署介绍，这次训练课程涵盖船艇操作、航行规则、风险管理、船舶并靠技巧、紧急状况应处及人员落海救援等专业知识与技能，透过美方专业教官实务指导和训练，进一步强化台海巡人员小艇操作，以及在面对复杂海上勤务环境时的判断、应变及团队协同能力。

海巡署指出，美方机动辅训团教官这次训练旨在提升台湾海巡人员海上执法能力，进而增进海事执法与任务执行的整体效能；并期盼透过为期两周的联合训练，深化双方专业交流及伙伴关系，共同致力于促进海域安全与稳定。

除人员专业交流外，台海巡署近年也推动更新大型巡防舰艇，导入无人机、无人艇及水下无人载具等新兴科技装备，未来将持续汲取美国海岸防卫队在船艇操作、海上执法、风险管理及科技装备运用等领域的专业经验，使人员训练与装备建置相互结合，充分发挥整体勤务效能。

海巡署称，自签署设立海巡工作小组了解备忘录以来，台美持续在海上联合搜救、查缉走私犯罪、打击非法渔业、海洋环境保护及专业教育训练等领域深化交流合作，这次训练将培育具备传承能力的种子教官，让参训人员将交流成果带回各勤务单位，扩大训练效益并建立长期、常态性的专业交流基础。