针对台湾的“汉光42号演习”，中国大陆国防部称，所谓“汉光演习”从来都是装腔作势、劳民伤财的把戏，“今年更让我们看清了赖清德假防卫、真逃跑的胆怯本性”。

台湾总统赖清德在8月5日晚参加汉光42号“万钧演练”，身穿防弹背心、搭乘云豹甲车，由三批走不同路线的车队实施欺敌，转进衡山指挥所，模拟战时防范“斩首行动”，确保总统继续指挥作战及政府持续运作。

中国大陆国防部星期五（8月14日）举行发布会，有记者提问，台湾“汉光42号演习”期间，赖清德演练“战时逃亡”路线，台军发生坦克零件掉落、战机冲出跑道等事故，模拟通信降速、阶段性断网引发民众恐慌，请问对此有何评论？

大陆国防部发言人陈曦表示，“所谓‘汉光演习’从来都是装腔作势、劳民伤财的把戏，今年更让我们看清了赖清德假防卫、真逃跑的胆怯本性”。

他说，民进党当局还肆意妄为地制造战争恐慌，加速把城市变战场、让民众上前线，破坏台湾社会安宁，损害老百姓安全福祉。

陈曦表示，正告民进党当局，“台独”死局演不赢、改不了。“解放军枕戈待旦备实当下，持续提升反分裂反干涉实战能力，始终是捍卫国家主权和领土完整、维护台海和平稳定的稳固底牌。”

台湾“汉光42号”实兵演习于8月5日至14日举行，为期10天九夜。本届演习以实战化为核心，采取“本岛实兵不实弹”，重点强化反封锁作战、全岛城镇韧性防卫及“去中心化”指挥管制，并首度纳入移动网络降速与随军记者机制。