为纪念已故中共前总书记江泽民诞辰百年而推出的江泽民生平纪录片，在星期四（8月13日）介绍了中国加入世界贸易组织（WTO）前与美国进行谈判的过程，并包含已故前总理朱镕基在2007年接受采访时的画面。

星期四在央视播出的《江泽民》纪录片第五集《兴国方略》，形容美国是中国加入世贸谈判的主要障碍。中美两国在1999年11月10日展开第25轮磋商。

时任中国对外经贸部部长石广生在2007年接受的采访中说，那次谈判谈得很艰苦，谈了六天六夜，进行到第三天时与朱镕基通话汇报谈判情况，通话中途接到江泽民的电话。

石广生说，朱镕基之后再打电话给石广生说，江泽民指示国务院赶紧开会研究他汇报的问题。

纪录片提到，中美之间的谈判1999年11月14日又陷入僵局，美国代表团也威胁，已经买好第二天的机票，准备打道回府。

纪录片也播出朱镕基在2007年接受采访时的画面。朱镕基在采访中说，他告诉江泽民，美方代表“要走了”。江泽民告诉朱镕基：“你快去快去，千万别让她（美方代表）走。”

朱镕基在采访中说：“我知道他跟我通过了，就是说你可以跟她（美方）签订协议。”朱镕基也说，中方驳斥了美方的不合理要求，也做了一些让步。

中美在1999年11月15日签订关于中国加入世贸协议。纪录片就此说，中国跨越了世界贸易组织道路上最艰难的障碍。中国最终在2001年11月正式加入世贸。