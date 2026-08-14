台湾官方再次上调今年经济展望，预估增长率达11.05%，创39年新高。

综合《经济日报》《时讯快报》等报道，台湾行政院主计总处星期五（8月14日）公布最新经济预测，预估今年全年经济增长率可达11.05%，写下1988年以来的新高。

最新预估较5月预测的9.64%增加1.41个百分点。主计总处预估，今年下半年台湾经济增长8.27%，明年全年经济增长率为6.04%。

政院主计总处5月底刚大幅上调今年经济展望，将全年经济增长率由2月预测的7.71％，上调1.93个百分点至9.64％，写2011年以来新高。

台湾官方指出，受惠全球人工智能（AI）基础建设需求超乎预期，带动输出、民间消费及民间投资同步走高，即使去年经济增长率已达8.76％，台湾经济今年仍有望维持高速增长。

不过，中东局势、能源价格、美国关税政策，以及全球主要云端服务业者的AI资本支出能否持续扩张，仍是下半年及后续经济景气面临的重要不确定因素。