中国作家黄怒波长篇小说《珠峰海螺》获颁韩国李炳注文学奖。

据韩联社报道，主办方李炳注纪念事业会星期五（8月14日）发布消息称，黄怒波的长篇小说《珠峰海螺》获评第19届李炳注河东国际文学奖最高奖项。

历时八年完成的《珠峰海螺》在2025年获得首届东亚文学奖，以攀登珠峰与商战危机为双线的叙述方式，深刻揭示了人生的本质。

李炳注文学奖主办方评价称，《珠峰海螺》展现作家广博的知识，呈现他的文学素养和哲学思辨。作品对人的局限性和人生方向性的求索，令人深受感动‌。

李炳注河东国际文学奖旨在弘扬韩国小说家李炳注（号“那林”，1921至1992）的文学精神，他生前留下《智异山》《山河》《关釜轮渡》等代表作品。本届颁奖典礼将于9月19日在庆尚南道河东郡北川面的李炳注文学馆举行。

公开资料显示，黄怒波1956年生于甘肃兰州，在银川宁夏成长。1973年中学毕业后，黄怒波到宁夏自治区农村插队，1977年高考恢复后报考，考入北京大学，1981年毕业于北大中文系。

1981年至1990年，黄怒波先后在中宣部干部局、外宣局工作，曾任干部局处长；1990年在建设部中国市长协会工作，曾任协会所属中国城市出版社常务副社长、中国市长协会副秘书长，现任会长助理。1995年4月，他创建北京中坤投资集团，任董事长。

1996年至1998年，黄怒波在中欧国际工商学院学习，获工商管理硕士学位。2004年，黄怒波加入中国作家协会，著有《不要再爱我》、《拒绝忧郁》、《落英集》、《都市流浪集》、《小兔子》、《第九夜》等诗集，中篇小说《蓝太阳》和长篇小说《珠峰海螺》。