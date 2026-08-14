香港赛马会将于9月2日进行换届周年大会，香港立法会议员霍启刚证实获得董事会遴选委员会提名，预料将接替年满70岁退任的现任董事孔思和（Hunsworth Nicholas）。

综合网媒“香港01”和香港《经济日报》报道，霍启刚受询时称，很荣幸获得马会董事会遴选委员会提名，希望将来有机会参与其中，贡献所长，特别是进一步推动赛马旅游，并以赛马体育为契机，加强大湾区协同发展。

香港赛马会董事局由12人组成，由马会约200名遴选会员选出，过往当选者均在商业及公共服务范畴有丰富经验，不是跨国企业高管，便是商界家族或财团代表，也有资深大律师或前高官、行会成员或立法会议员等。董事没有薪酬，却是身份和地位的象征，且权责重大，负责制定及监察马会的发展策略与方向。

董事一般任期三年，即年满70岁要退任，2020起获选并连任至今的孖士打律师行资深顾问津师孔思和今年便届退休之龄。

据悉，这次另有四名董事任期届满，料均可顺利连任，他们包括副主席黄嘉纯（执业律师）、陈智思（西九管理局董事局主席）、冯婉眉（中银香港独立非执董）、罗启华（测量师）。加上获举荐的霍启刚，香港赛马会已发通告提名上述五人。

本身是香港赛马会遴选委员会成员的民建联主席陈克勤受访时透露，霍启刚熟悉马会的运作、会员事务及福利等，加上作为体演文出界立法会议员，相信也十分掌握赛马运动，因此认为霍启刚获任马会董事是毋庸置疑的好选择。