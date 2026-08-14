中国水利部召开会议安排部署河南贾鲁河堤防险情应急处置工作，部长李国英会后即赴河南指导防汛抢险工作。

据中国水利部微信公众号“中国水利”发布的消息，中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英星期五（8月14日）上午主持召开专题会商，启动水利部重大水旱灾害事件调度指挥机制，分析研判淮河流域沙颍河汛情形势和贾鲁河堤防险情，安排部署洪水防御和险情应对处置工作。

李国英强调，一要加强雨水情监测预报，密切关注降雨和贾鲁河上游洪水演进过程，精准把握洪峰流量、水位、历时和洪水总量，及时将预报预警信息直达地方防御一线。

二要立即开展地毯式排查，第一时间撤离洪水淹没区受影响人员；根据地形条件加快构筑第二道防线，尽量缩小洪水淹没影响范围。

三要加强贾鲁河沿线及下游沙颍河干流等河道堤防巡查防守，配足人员、料物和设备，紧盯穿堤、交叉建筑物等重点河段部位，及时排查并处置管涌、渗漏等险情，确保沿线城市和堤防防洪安全。

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会商会后，李国英即赴河南指导防汛抢险工作。

另据中国央视新闻和新华社报道，受贾鲁河上游来水和沙颍河倒灌顶托挤压影响，河南省周口市川汇区新北环桥下贾鲁河东岸堤坝星期四（8月13日）晚上11时许出现溃口，溃口宽30米左右。

中国应急管理部调派中国安能工程救援力量200人，携带动力舟桥、水陆两栖挖掘机、装载机等大型工程机械装备110台（套），紧急驰援周口灾区。星期五上午10时，以上力量已到达现场投入抢险救援工作。

星期三（8月12日）晚，受极端强降雨及上游水库大流量泄洪共同影响，河南平顶山市郏县长桥镇北汝河段一处民堤也发生溃口，溃口宽度40余米。