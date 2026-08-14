下星期一（8月17日）是已故中共前总书记江泽民诞辰100周年，中国人民银行将从当天起陆续发行江泽民诞辰百年纪念币。

据中国央行星期五（8月14日）在微信公众号发布的消息，江泽民诞辰100周年纪念币共四枚，其中普通纪念币一枚，金质纪念币两枚，银质纪念币一枚，均为中国法定货币。

普通纪念币正面图案为中国国徽，并刊国名、年号。背面图案为江泽民头像，并刊“江泽民诞辰100周年”“1926-2026”字样及面额。普通纪念币面额为1元人民币（0.19新元），直径为25毫米，材质为钢芯镀镍，发行数量为1000万枚。普通纪念币与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。

中国人民银行将从下星期一（8月17日）起陆续发行江泽民诞辰100周年纪念币。图为中国央行将发行的30克圆形金质纪念币正面和背面图案。（中国人民银行官方微信公众号）

金银纪念币正面图案均为中国国徽，并刊国名、年号。30克圆形金质纪念币背面图案为江泽民肖像，并刊“江泽民诞辰100周年”“1926-2026”字样及面额。

中国人民银行将从下星期一（8月17日）起陆续发行江泽民诞辰100周年纪念币。图为中国央行将发行的8克圆形金质纪念币正面和背面图案。（中国人民银行官方微信公众号）

8克圆形金质纪念币背面图案为江泽民1947年在上海交通大学的毕业照片，并刊“江泽民诞辰100周年”“1926-2026”字样及面额。

中国人民银行将从下星期一（8月17日）起陆续发行江泽民诞辰100周年纪念币。图为中国央行将发行的30克圆形银质纪念币正面和背面图案。（中国人民银行官方微信公众号）

30克圆形银质纪念币背面图案为江泽民2000年在广东省高州市领导干部“三讲”教育会议上讲话的照片，并刊“江泽民诞辰100周年”“1926-2026”字样及面额。

30克圆形金质纪念币为精制币，含纯金30克，直径32毫米，面额500元人民币，成色99.9%，最大发行量1000枚。

8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元人民币，成色99.9%，最大发行量10000枚。

30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元人民币，成色99.9%，最大发行量20000枚。