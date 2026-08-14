香港政府星期五（8月14日）结束为期两个月的第一份五年规划公众咨询，其间共收到1万3800份意见，目标是在今年9月发表首份香港五年规划文件。

港府政制及内地事务局局长谢小华星期五会见记者时说，当局利用人工智能整合及分析收集所得来的意见，发现市民普遍支持香港聚焦对接国家层面的战略发展。不少意见认为香港应重点培育具策略价值的新兴产业，发挥香港的专业服务优势，同时着力建设国际创科中心，巩固提升香港作为国际金融中心的地位。

此外，有意见明确支持香港构建大宗商品交易生态圈，并开拓更多人民币的产品，强化全球离岸人民币业务的枢纽地位，支持加快建设北部都会区方面的发展，强化产学研一体发展，集中力量推进三个大学城区的建设，以及集中建设河套深港科技创新合作区，打造创科合作枢纽。

谢小华说，也有意见认为应深化粤港澳大湾区合作，包括加强人才、教育、物流等合作，同时市民就不同民生范畴，如房屋、医疗、教育、福利都表示非常关注，提出了不少有用的意见。

她强调，香港五年规划不但是香港的重要事务，更是融入及服务国家发展大局的重大举措，是香港公共行政发展的里程碑。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时指出，冠病疫情后，香港经济转型与消费模式转变，导致商界、中产、基层及青年都面对挑战，不同界别在这次咨询期间提出了非常具体的建议，普遍期望港府能展现“有为政府”的统筹能力，以五年为目标改善现况。

对于有声音认为香港制定五年规划是走向“大陆化”，孔永乐表示，香港实行“一国两制”的制度及商业环境，与中国大陆经济发展模式不同。过去香港社会普遍存在“市场主导”的观感，但近年市民对政府的期望已出现变化，更关注当局能否展现施政能力改善经济民生。

他说：“从现阶段公布的咨询文件来看，北部都会区建设与大湾区融合发展的具体落地蓝图仍有待细化。当局对政府部门体制改革、中长期财政平衡及深化国际交往等重大政策范畴的描绘，也相对有限，日后公布的正式文件或许会有清晰的发展布局。”