中国著名相声演员郭德纲今年7月在武汉一场商演中，由于未事先报备将改编经典红歌《弹起我心爱的土琵琶》内容且被民众举报，已被武汉市文旅局立案调查。由他创办的麒麟剧社已取消原定星期六（8月15日）在西安举行的10周年巡演。

澎湃新闻星期五（8月14日）引述西安浐灞保利大剧院消息称，原定于8月15日晚在该剧院演出的“麟剧社成立十周年巡演西安站”已收到取消通知，目前可办理退票。

据中国媒体早前报道，郭德纲7月24日随旗下麒麟剧社在武汉演出京剧《济公活佛》。他饰演济公时，将抗日题材电影《铁道游击队》的知名插曲《弹起我心爱的土琵琶》改编演唱，把原歌词中的“微山湖上静悄悄”改为“紫禁城中静悄悄”，并在结尾加入“我佛耶如来耶，妈咪妈咪哄”等戏谑唱词。

据悉，《弹起我心爱的土琵琶》在2019年入选中共中央宣传部发布的“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀歌曲100首”。

上述演出片段在网传后引发争议。有网民认为，郭德纲以戏谑方式演唱红色经典有违公序良俗，并质疑他是否取得歌曲的演出权和改编权。随后，有公众向武汉市文旅部门举报。

武汉市文旅局星期二（8月11日）回应称，这场商业演出虽已取得许可，但郭德纲事前未在报备材料提交上述改编段落，涉嫌违反《营业性演出管理条例》，当局已依法立案调查。事发后，麒麟剧社已在后续巡演中删除相关唱词。