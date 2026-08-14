日本首相高市早苗星期四（8月13日）向中国领导人发两封唁电，就中国前总理朱镕基逝世致哀，同日还传出她星期六（15日）将不前往靖国神社参拜的消息。受访学者认为，日本政府是希望通过葬礼外交，管控自由落体式下跌的日中关系。

朱镕基星期三（12日）因病在北京病逝，享年98岁。作为1990年代中国由计划经济转向社会主义市场经济的主要操盘手，这位“铁面总理”以强势、敢言和执行力著称，经济改革也成为他最鲜明的政治遗产。

日本首相官邸星期四在官网以日中双语公告，高市早苗当天分别向中国国家主席习近平和国务院总理李强发唁电，就朱镕基逝世表示深切哀悼，并对朱镕基“为日中关系发展作出的贡献表示敬意”。

日本外交部和日本驻华大使馆星期四也分别在官网以英文和中文发文补充，指日本外长茂木敏充就朱镕基逝世向中国外长王毅致哀。日本驻华大使馆同日在微博发布日本国旗降半旗的照片，并配文：“悼念中华人民共和国前总理朱镕基阁下”。

中国另一位前总理李克强2023年10月27日在上海去世后，日本驻华大使馆时隔一周才在11月2日告别式举行当天降半旗致哀。

香港亚洲研究中心主任彭念接受《联合早报》采访时指出：“日本降半旗的根本原因，就因为它是比较崇尚强者文化的国家。在他们眼中，朱镕基是一个铁腕宰相。他的人格魅力实际上在日本文化当中有其地位。”

他认为，日本其实没有必要降半旗，“做出这个动作，实际上就是向中国释放善意”。

朱镕基曾于2000年10月以总理身份访问日本，期间在东京广播电视公司（TBS）与日本民众进行50分钟的对话，涉及双边关系、历史问题、台湾问题以及中国大陆经济发展等广泛议题。

据中新社引述，朱镕基当时告诉日本民众，1998年时任中国国家主席江泽民和日本首相小渊惠三确定中日的长期友好合作伙伴关系，面向21世纪致力于和平与发展。之后，两国关系的发展主流是非常好的。

朱镕基当时说：“当然也不是说没有问题。在日本国内，也有一些对于中国的疑虑和担心，甚至认为中国构成了对日本的威胁。同时在中国也感到日本国内在历史的问题、台湾的问题、安全的问题等方面有一些言论伤害了中国人民的感情，我就是在这个时候到日本来，希望能够作一些增信释疑、推动合作的工作。”

彭念认为，日本驻华使馆下来如果前往中国外交部吊唁朱镕基，“这对双边关系可能会有很大的一个促进作用，葬礼外交确实是一个契机”。他分析，中日关系目前仍处于“自由落体式的下跌”，与特朗普第一任期的中美关系相似，“所以需要有一个稳定的、管控的因素出现”。

台湾政治大学日本研究硕博士学位学程主任李世晖受访时则认为，高市致唁电只能算是中规中矩，这是日本作为大国在国际上应该做的事。

日本共同社星期四引述多名消息人士报道，高市正考虑取消在8月15日二战终战纪念日参拜靖国神社的行程，因顾虑到参拜会对当前正在改善的日韩关系、日美韩合作造成严重影响，以及亚太经合组织（APEC）峰会11月在中国深圳市举行。

李世晖研判，尽管外界可能会解读此举是对中国释出善意，但高市不参拜靖国神社可能更多是考虑到韩国的感受，“高市现在的安全保障跟外交的核心，就是继承（日本前首相）安倍晋三的自由开放印太地区战略。但她跟安倍最大的差异，就是要把韩国拉进来”。

李世晖分析，高市持续拉拢韩国，在印太战略中扮演穿针引线的角色，同时重新建立日本的安保能力，不断增加防卫预算，旨在积累实力以及更多对华谈判的筹码。

彭念认为，高市如果星期六不去参拜靖国神社，或许能让中日关系出现缓和，“不再不受控制地无限下跌，但不代表未来双边关系就会稳在这个层面，因为目前没有机制性的制度保障这种缓和”。

在中国官方将高市政府与日本新型军国主义挂钩的背景下，彭念预期，中日首脑年内重新接触的可能性不大，“短时间想去扭转双边关系的难度恐怕有一些大，与之前安倍（参拜靖国神社）相比，这次的回旋空间可能要窄很多”。