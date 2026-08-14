第二届世界人形机器人运动会将于8月下旬举行，参赛机器人数量较去年首届赛会翻了两番。

综合北京日报和新华社报道，第二届世界人形机器人运动会星期四（8月13日）举行新闻发布会介绍本次赛会情况。

今年的运动会将于8月22日至26日在北京国家速滑馆“冰丝带”举办。赛事吸引了六大洲、16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，参赛队伍数量较首届激增138%，机器人数量翻了两番。

据悉，美国、德国、日本等机器人传统强国的参赛队伍积极参与，巴西还集结五支机器人足球世界杯队伍，组建国家联队参赛。中国157家企业、200所院校和科研机构的641支队伍、1975台机器人齐聚赛场，第一梯队企业悉数到场，27所985高校踊跃参赛。

本届运动会场景赛将赛项延伸到真实环境，覆盖工业、酒店、家庭、物流等领域，还专门设置了灵巧手赛项，比如装配上料、家政服务、消防救援、图书整理等赛项。

北京市体育局局长于庆丰在会上介绍，赛项从首届的26项增加至51项，其中竞技赛30项、场景赛21项。本届运动会取消外围赛，将武术、体育舞蹈等对抗性、观赏性更强的项目纳入竞技赛。

于庆丰说，开幕式当晚将安排7v7足球表演赛及400米、100米田径赛事预赛，闭幕式前将安排自由搏击决赛和足球5v5决赛。8月23日将产生12枚金牌，金牌数仅次于闭幕日。