菲律宾防长特奥多罗称中国针对逾百名菲律宾人员的行动是“勒索敲诈行为”，中国外交部强调，中国移民管理机构依法履职，不针对特定国家，并指特奥多罗“一贯攻击抹黑中国”。

据中国外交部官网消息，中国外交部星期五（8月14日）以发言人郭嘉昆答记者问形式回应称，在华外国公民应当遵守中国法律法规。中国移民管理机构依法履职并保障涉案人员合法权益，不针对特定国家。

郭嘉昆还说，据了解，“此前亲自带武装部队抓扣在菲正常合法务工中国公民的正是这位菲律宾防长”，“这个人一贯攻击抹黑中国，破坏的不仅是中菲双边关系，也将损害菲律宾国家和人民的利益”。

中国外交部8月10日称，全国移民管理机构深化在华“三非”（非法入境、非法就业、非法居留）外国人治理，依法开展专项行动。百余名菲律宾公民因非法就业、非法居留被依法处理。

中国外交部强调，在专项行动过程中，移民管理工作人员规范文明执法，保障了涉案外籍人员的权益。

菲律宾东米萨米斯省一家钢铁厂的69名中国工人，5月中旬被菲律宾执法部门查扣羁押。中国驻菲大使馆提出交涉，其中64人在5月28日晚获释。

中国官媒《环球时报》当时称，近一个月来菲律宾至少有六起涉及中国公民被抓扣的事件，共计150余人被带走，相关理由包括企业环境污染、员工无有效签证、违规零售经营、危及国家安全等。