针对北京对黄岩岛的主权主张，中国外交部应询时说，黄岩岛是中国固有领土，在那里划设自然保护区属于主权范围的事，美国无权说三道四。

中国外交部发言人郭嘉昆星期五（8月14日）以答记者问形式回应时说，黄岩岛是中国固有领土。建立并管理黄岩岛国家级自然保护区是中方主权范围内的事，美方无权说三道四，更无权依据非法无效的南中国海仲裁案裁决为菲律宾说项。

郭嘉昆表明，中方敦促美方停止在南中国海渲染紧张、挑动对抗，停止再拿非法无效的裁决说事，停止借涉海问题污蔑抹黑中国。

美国国务院发言人皮戈特8月8日发声明说，美国反对中国一再试图在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）强行设立破坏地区稳定的“国家级自然保护区”，并阻止菲律宾渔民进入菲方的传统渔场。

他说：“这是中国又一次单方面企图以令人质疑的环境和法律借口，以胁迫手段为后盾，以牺牲邻国利益为代价，推进北京在南中国海的广泛领土和海洋权益主张。”

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他重申，美国会与盟友菲律宾站在一起，支持自由开放的印太地区。