台湾今年度中央政府总预算在送到立法院，历经351天、卡关多时后三读通过，岁出金额减少480亿元（新台币，19亿新元）。总统赖清德回应时说，希望明年度预算送进立法院后，能回归理性专业的讨论。

综合《联合报》和台湾中央广播电台报道，立法院星期五（8月14日）三读通过2026年度中央政府总预算案，原编列岁出3兆349亿元，经审议后删减总预算1.689%，或480亿元。

行政院长卓荣泰当天未到立法院致意。立法院长韩国瑜则喊话，呼吁卓揆不要不副署、不执行。

受删减影响的部分包括特别费、军事装备及设施费。

赖清德之后在脸书发文指审议结果中，仍有许多不合理的删除与冻结。

他在贴文中感谢卓荣泰及行政团队即使总预算迟迟没有完成审议，面对国际政经局势的快速变化，以及台湾境内民生、产业、建设、国防等各项施政需求，“所有同仁仍然兢兢业业、坚守岗位，让政府持续运作、国家持续向前”。

赖清德也说，立法院监督政府、审议预算，是宪政赋予的重要职责，“但预算的审议，应该回到专业、合理与比例原则，不能因为政治上的分歧，影响到国家的正常运作”。

赖清德称，希望立法院能以今年度总预算长达351天的延宕为戒。“明年度中央政府总预算送进立法院后，回归理性、专业的讨论，依照法定时程如期完成审议，让每一笔预算都接受充分、合理的监督，让人民需要的照顾与国家需要的建设，都能如期推动。”