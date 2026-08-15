美国上诉法院星期五（8月14日）下令特区法院重新审视中国无人机制造商大疆创新是否应被移出美国国防部认定的中国涉军企业黑名单。

据路透社报道，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院裁定，特区法院仅依据非机密资料就认定大疆为中国国防工业基础作出贡献的做法存在错误。

2022年10月，美国国防部（现改名战争部）以与中国军方关系甚密为由，将大疆创新列入中国军事企业黑名单，禁止美国公司与它开展业务。被列入名单的企业还可能被剥夺参与美国政府合同、获取补助，以及加入相关项目的资格。

大疆2024年10月提起诉讼，要求五角大楼将公司从 与中国军方有关的企业黑名单 中移除，但美国法院去年9月驳回大疆的诉求，并指控大疆对中国国防工业基础有所贡献。

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院星期五称，“没有公开阐明的理论依据指向美防长为何认定大疆创新为中国国防工业基础有所贡献。特区法院或许应该审视机密资料，已确定是否遵从防长的决定，继续将大疆列在中国涉军企业黑名单”。

大疆发言人未立即回应路透社置评请求。大疆2024年提起诉讼时，曾辩称公司“既不为中国军方所有，也不受它控制”。美国五角大楼发言人则称，对正在进行的诉讼案不予置评。