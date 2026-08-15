受持续强降雨和上游泄洪影响，中国河南省周口市贾鲁河东岸堤坝星期四（8月13日）出现溃口，全市唯一传染病医院、周口市第五人民医院被淹，当地卫健委称，院内405人安全转移。

据中国央视新闻报道，受持续强降雨和上游泄洪影响，河南省周口市川汇区贾鲁河东岸堤坝星期四深夜出现溃口，溃口宽30米左右，周口市第五人民医院院区被淹，积水最深处达1.5米。

多段现场视频显示，医院门诊楼、住院部处在一片汪洋中，多辆私家车和救护车几近被水淹没车顶。多名救援人员佩戴口罩，乘冲锋舟等设备转移院内人员。

据周口市第五人民医院微信公众号介绍，该院同时为周口市结核病防治所，是周口市唯一一家经省卫生部门批准的传染病医院，也是全市治疗结核病、肝病、爱之病的临床中心。

中国新闻周刊引述周口市卫生健康委工作人员称，截至星期五（8月14日）上午11时，医院患者、医护人员及陪护人员共405人已全部安全转移。其中18名重症患者被安置在周口市中心医院，其余人员分别转移至周口市中心医院、川汇区城北社区卫生服务中心和周口市眼科医院。

工作人员介绍，在星期四晚上11时许，医院开始进水。随着水位逐渐上涨，夜间转移存在安全风险，医院当晚先将人员安排至楼上等高处，待次日白天具备条件后再组织撤离。这次转移由省卫生健康委等多方协调，特警、消防及应急救援队伍参与。

另据中国央视新闻和新华社报道，受贾鲁河上游来水和沙颍河倒灌顶托挤压影响，河南省周口市川汇区新北环桥下贾鲁河东岸堤坝星期四晚上11时许出现约30米宽溃口。

中国应急管理部调派中国安能工程救援力量200人，携带动力舟桥、水陆两栖挖掘机、装载机等大型工程机械装备110台（套），紧急驰援周口灾区。星期五上午10时，以上力量已到达现场投入抢险救援工作。