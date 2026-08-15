中国国家体育总局强调，坚决反对任何形式“追私”行为。

所谓的“追私”，一般指通过非法手段追踪明星的私生活信息，也可以指不顾一切跟踪、偷拍、蹲守、骚扰艺人的私人生活和非公开行程。

央视新闻报道，一段时间以来，经常有人在国家体育总局训练局门口聚集蹲守，尾随偷拍、围追堵截驻训运动员、教练员。

国家体育总局有关部门负责人说，偷拍、代拍及售卖运动员照片、视频等“追私”行为涉嫌违反有关法律法规，侵犯运动员合法权益，损害运动员身心健康，干扰运动员训练备战，并对社会公共秩序造成不良影响。

负责人劝请体育爱好者保持理性，共同抵制“追私”行为及其衍生“产品”。

央广网曾在2024年报道，很多中国运动员苦于粉丝“令人窒息的爱”久矣。国乒主力队员樊振东、王楚钦因不堪极端粉丝的骚扰、跟拍，曾多次在社交媒体上发声——“互联网不是法外之地”“希望大家能尊重彼此的隐私”。

常年身处赛事报道一线的体育记者黄慧（化名）多次亲眼见证运动员被围追堵截，“我出去工作的时候，因为经常在现场，包括在国外，都看到过粉丝包机和跟机的、跟酒店的。在国家队入住的酒店，一打开电梯，全是粉丝。”

南都N视频也报道，此前推出《体育“饭圈化”乱象系列调查》起底背后产业链，“代拍”们获取航班酒店等信息的渠道是“票务”，一份包含孙颖莎、王楚钦、樊振东、马龙等运动员身份证号的“ID包”，仅售50元（人民币，9.49新元）。