包括日本国防部长小泉进次郎在内，日本有多名政要在星期六（8月15日）参拜了靖国神社。中国外交部批评此举是亵渎历史正义、挑衅战后国际秩序。

中国外交部发言人星期六在官网就日本政要参拜供奉甲级战犯的靖国神社答记者问时说，中方强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已向日方提出严正交涉、强烈抗议。

发言人指出，日本二战时期发动对外侵略战争，犯下惨无人道罪行。“靖国神社”是日本军国主义的精神工具和象征，所供奉的14名甲级战犯是发动侵略战争的罪魁祸首，是事实上的“战犯神社”。

发言人称，无论日本政客编造何种理由，都无法隐藏其为战犯翻案、掩盖战争罪责、歪曲历史事实，为加速“再军事化”铺路的企图，并批评上述行径是对历史正义的亵渎，对文明底线的挑战，对战后国际秩序的挑衅，国际社会一致坚决反对。

发言人提到，今年是东京审判开庭80周年。正确认识和对待历史，是日本战后重返国际社会的重要前提，是日本同周边国家发展关系的政治基础，更是检验日本能否恪守和平发展承诺的重要标准。

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为此，发言人说，中方敦促日方深刻反省侵略历史，同军国主义彻底切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

据日本共同社报道，日本防长小泉进次郎星期六参拜了位于东京千代田区的靖国神社。这是自2024年8月15日时任防长木原稔以来，再有现任防长参拜靖国神社。

小泉未在现场接受媒体采访。他曾在担任环境部长时于2020年和2021年8月15日参拜靖国神社，2025年担任农业部长时也完成参拜。

日本内阁府特命担当大臣黄川田仁志星期五（8月14日）参拜靖国神社，并以个人名义供奉了“玉串料”（祭祀费）。日本首相高市早苗未计划前往参拜，已以自民党总裁身份献上了“玉串料”。她将赴东京都内的千鸟渊战殁者墓苑献花。