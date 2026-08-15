中国军媒在8月15日日本战败投降日发文，强调历史不容篡改，罪责不容逃避，并警告日本若重走军国主义邪路，必遭历史清算。

中共中央军委机关报《解放军报》星期六（8月15日）发表评论文章，直指日本右翼政客篡改历史定论、企图突破战后秩序，“新型军国主义”已严重威胁亚太地区和世界的和平稳定。

文章指出，日本军国主义势力20世纪上半叶对亚太多国实施野蛮侵略，犯下累累暴行，却始终没有悔改之意，“日本右翼势力在历史认知上频开倒车，处心积虑洗白侵略罪行”，是对战后国际秩序和东京审判正义成果的公然挑衅和严重破坏。

文章列举日本近年来大幅提升防卫预算，解禁集体自卫权等等动作，警示日本在扩军备武道路上狂飙突进，“突破战后和平体制约束的危险图谋昭然若揭”；如今还欲借同盟体系打破战后用兵禁忌，“用心极为险恶”，必须警惕。

文章警告，一个拒不反省罪责、加速重整军备的日本，已成为地区安全的重大隐患，呼吁所有爱好和平的国家及民众对日本“新型军国主义”的妄动保持高度警惕；并敦促日本“正视侵略历史，真诚反省悔过”，以实际行动取信邻国，若重走军国主义邪路，最终只能以失败告终，“遭到彻底的正义审判和历史清算”。

延伸阅读 中国批日本政要参拜靖国神社是亵渎历史正义 日本一内阁部长及自民党高层多人参拜靖国神社

《解放军报》同日也在头版刊发八一锐评，呼吁“铭记抗战历史，奋进强军征程”，并强调“铭记历史，是为了更好地开创未来”。

评论最后号召解放军官兵弘扬伟大抗战精神，振奋革命精神，凝聚奋进力量，全力以赴打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战，加快把军队建成世界一流军队。